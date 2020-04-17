Коронавирусом заразился 31 моряк Нахимовского училища в Москве

https://static.news.ru/photo/1265a386-8092-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 31 из 155 протестированных воспитанников Нахимовского морского училища в Москве диагностировали заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 17 апреля сообщили представители Министерства обороны РФ.

Заболевания были выявлены в результате превентивного тестирования воспитанников училища, проведённого военными медиками. В настоящее время состояние заболевшими расценивается врачами как нормальное. У заражённых нет выраженных симптомов COVID-19, в числе которых высокая температура и нарушение дыхания.

Моряки находятся под круглосуточным наблюдением медицинских специалистов и получают необходимое лечение, — передаёт заявление ведомства портал «ПолитЭксперт».

Как ранее писал NEWS.ru, после регистрации очага коронавирусной инфекции нового типа в Тюменском высшем военно-инженерно командном училище ввели режим карантина.