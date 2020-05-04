Общество

Коронавирусный стационар на ВДНХ создадут в течение двух недель

12:14, 04 мая 2020
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Возведение временного стационара для больных коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ завершится в течение двух недель.

В настоящее время работы ведутся уже четыре дня. В павильоне планируется установить системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, также обустроят специальные противошоковые палаты.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова, возводимые сейчас в столице временные комплексы будут оборудованы санпропускниками и всем необходимым для обработки машин.

Ранее Бирюков сообщил, что временные госпитали для больных коронавирусом планируется построить в павильоне парка «Сокольники» и на территории ледового дворца в Крылатском.

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