Коронавирусный стационар на ВДНХ создадут в течение двух недель

https://static.news.ru/photo/668edafa-8de8-11ea-8bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Возведение временного стационара для больных коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ завершится в течение двух недель.

В настоящее время работы ведутся уже четыре дня. В павильоне планируется установить системы кондиционирования и вентиляции. Кроме того, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, также обустроят специальные противошоковые палаты.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова, возводимые сейчас в столице временные комплексы будут оборудованы санпропускниками и всем необходимым для обработки машин.

Ранее Бирюков сообщил, что временные госпитали для больных коронавирусом планируется построить в павильоне парка «Сокольники» и на территории ледового дворца в Крылатском.