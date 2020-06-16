Коронавирусный госпиталь в «Крокусе» загружен лишь на треть

https://static.news.ru/photo/e1fc118a-afc6-11ea-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загруженность временного стационара для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории подмосковного выставочного центра «Крокус Экспо» составляет 30–35%. Об этом заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.

Загруженность стационара держится на уровне 30–35%. Люди постоянно выписываются. Сейчас там находятся 327 пациентов, — цитирует руководителя РИА Недвижимость.

По его словам, за всё время работы госпиталя, начиная с 12 мая, в нём побывало более тысячи человек.

Агаларов сообщил, что стоимость аренды помещения за два месяца составила 110 млн рублей. Пока никаких переговоров по поводу продления контракта аренды госпиталя не ведётся. Контракт заключён до конца июня, поэтому ещё есть время принять решение о продлении либо завершении работы госпиталя.

Стационар в «Крокус Экспо» площадью 18 тысяч квадратных метров для пациентов с коронавирусной инфекцией заработал в Московской области 12 мая. В палатах имеются душевые комнаты, телевизоры, а главное — компьютерные томографы и аппараты ИВЛ. Общая стоимость затрат на работы по организации временного госпиталя на территории «Крокус Экспо» превышает 900 млн рублей.

В Москве такой же госпиталь открылся в 75-м павильоне ВДНХ. С помощью специальных шлюзов корпус разделён на «чистую» и «грязную» зоны. В павильоне установлены системы кондиционирования и вентиляции. Всего новые койко-места для лечения заражённых коронавирусом появились в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений в Москве, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: 4 человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).