https://static.news.ru/photo/292c5bd4-61eb-11ea-a6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стюардессу российской авиакомпании S7 Airlines госпитализировали для сдачи анализов, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Женщина с повышенной температурой обратилась за медицинской помощью 8 марта. Поэтому её пришлось госпитализировать в инфекционную больницу для проверки на коронавирус, сообщили РБК в S7.

В авиакомпании добавили, что из-за распространения инфекции экипажи прошли инструктаж, как действовать в случае плохого самочувствия, а также при обнаружении пассажиров с симптомами коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.