https://static.news.ru/photo/b92ca0e8-6cdd-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек.

В общей сложности в стационаре с симптомами простудных заболеваний находятся 20 человек. Все они ранее вернулись из заграничных поездок. У одного из них коронавирус подтверждён. Пациент чувствует себя нормально.

Всего в регионе на коронавирус был протестирован 421 человек. В 222 случаях результат отрицательный. Ещё 198 тестов находятся в работе, сообщается в Telegram-канале администрации области.

Согласно последним данным, в России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 человек.

В мире число заразившихся превышает 343 тысячи человек. При этом выздоровели 97,3 тысячи, скончались 14,7 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что к группе риска по коронавирусу относятся не только пожилые люди, но и страдающие рядом заболеваний, таких как диабет, бронхиальная астма. Опасность вирус представляет и для перенёсших операции по трансплантации органов.