Глава ФСИН заявил, что коронавирус заключённым не грозит

https://static.news.ru/photo/24624ffc-7b39-11ea-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Александр Калашников Фото: Пресс-бюро ФСИН России/http://fsin.su

Заключенные в российских тюрьмах в надлежащей степени защищены от коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ВСИН) Александр Калашников.

По его словам, в колониях самостоятельно шьют маски, в такой же защите пускают и адвокатов. Помимо этого, введены дополнительные меры профилактики, а свидания временно запрещены.

Судебно-следственные действия <...> организованы в помещениях для краткосрочных свиданий через стекло с использованием средств двусторонней связи и после измерения температуры посетителя, — цитирует Калашникова РИА Новости.

После этого производится обработка помещений дезинфицирующим раствором и обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, добавил он.

Кроме того, уточнил он, обвиняемых не вывозят в суд, а организуют видеосвязь.

Калашников также проинформировал, что ведомство обустроило около полусотни лабораторий для диагностики коронавируса.

Сейчас в заключении в колониях и следственных изоляторах (СИЗО) находятся 523 тысяч человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, фонд «Общественный вердикт» сообщил, что родственники заключённых и освободившихся рассказывали о случаях заражения коронавирусом в тюрьмах и СИЗО. Правозащитники попросили ФСИН проверить эту информацию.