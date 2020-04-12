Коронавирус за сутки выявили у девяти детей в Подмосковье

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Свыше 270 случаев коронавируса выявили в Московской области за прошедшие сутки. Среди пациентов девять детей.

По данным областного оперштаба, также среди заболевших 125 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 88 — от 46 до 64 лет, 56 человек — от 65 до 93 лет. В общей сложности зафиксировано 1360 инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что в России растёт число заражённых коронавирусной инфекцией. 12 апреля суточный прирост больных впервые превысил две тысячи с момента начала эпидемии. COVID-19 обнаружен у россиян в 52 регионах.