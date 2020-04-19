Коронавирус выявлен ещё у 12 студентов Мордовского госуниверситета

https://static.news.ru/photo/51bb555e-8235-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мордовский госуниверситет/facebook.com

В Мордовском госуниверситете имени Огарева ещё у 12 студентов диагностирован коронавирус.

Об этом сообщило правительство Мордовии в своём сообществе во «ВКонтакте». Всего в республике выявлено 258 случаев заражения коронавирусом, передаёт ТАСС.

Из 60 случаев коронавируса, зафиксированных за последние сутки, вновь самая значительная группа — 12 человек — студенты общежития № 3 МГУ им. Н. П. Огарева, — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что у большей части пациентов заболевание протекает бессимптомно. Увеличение числа инфицированных правительство связывает с массовой госпитализацией студентов Мордовского университета, среди которых много граждан стран СНГ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики за последние сутки госпитализировали из общежития Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарёва 36 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Заболевание подтвердили у 15 иностранных студентов.