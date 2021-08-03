Коронавирус выявили у 11 человек в детском лагере в Башкирии

В детском лагере в Башкирии произошла вспышка коронавируса. Заболевание диагностировано у шестерых детей и пятерых сотрудников учреждения. Прокуратура республики начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вспышка инфекции выявлена в оздоровительном лагере имени Николая Гастелло, расположенном в Караидельском районе. Всего там отдыхают 158 детей и работают 43 взрослых.
Заразившиеся, а также дети и работники, контактировавшие с ними, незамедлительно вывезены из лагеря. Им назначили необходимое лечение. На территории лагеря и в помещениях проведена дезинфекция.
В ведомстве
Ранее сообщалось, что в Забайкалье был закрыт детский оздоровительный лагерь из-за вспышки коронавируса. Местные власти утверждают, что у большинства заболевших детей выявлены симптомы ОРВИ, заразившихся COVID-19 среди них мало.