Коронавирус выявили у 11 человек в детском лагере в Башкирии

В детском лагере в Башкирии произошла вспышка коронавируса. Заболевание диагностировано у шестерых детей и пятерых сотрудников учреждения. Прокуратура республики начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вспышка инфекции выявлена в оздоровительном лагере имени Николая Гастелло, расположенном в Караидельском районе. Всего там отдыхают 158 детей и работают 43 взрослых.

Заразившиеся, а также дети и работники, контактировавшие с ними, незамедлительно вывезены из лагеря. Им назначили необходимое лечение. На территории лагеря и в помещениях проведена дезинфекция.

В ведомстве отметили , что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц по выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского отдыха. По итогам мероприятия будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье был закрыт детский оздоровительный лагерь из-за вспышки коронавируса. Местные власти утверждают, что у большинства заболевших детей выявлены симптомы ОРВИ, заразившихся COVID-19 среди них мало.