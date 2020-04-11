Коронавирус вынудил людей чаще общаться по телефону

https://static.news.ru/photo/a4e1cc8c-7be5-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Люди, вынужденные проводить всё своё время дома из-за вызванных эпидемией коронавируса ограничений, стали чаще звонить друг другу. Так они компенсируют отсутствие возможности увидеться лично.

При этом зафиксирован всплеск даже обычных голосовых вызовов, популярность которых до сих пор постоянно снижалась, сообщает The New York Times со ссылкой на данные крупнейших операторов США. По их информации, объём вызовов увеличился вдвое по сравнению с традиционными пиковыми нагрузками.

Это, отмечают представители компаний, стало достаточно неожиданным фактором, так как поставщики телекоммуникационных услуг готовились к росту интернет-трафика. Однако люди предпочли вернуться к телефонному общению. При этом спрос на голосовые вызовы увеличился даже у того поколения, которое выросло в эпоху СМС-сообщений и мессенджеров.

Кроме того, продолжительность вызовов выросла на 33–35% по сравнению с «докоронавирусным» периодом. Впрочем, потребление интернет-трафика тоже скакнуло вверх на 20–25%, так как люди нередко используют видеозвонки: они хотят не только слышать, но и видеть близких.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, вынужденная изоляция и разрушает семьи. Зачастую пары, жившие вместе годами, не проходят проверку на прочность. Необходимость делить одно пространство с супругом в режиме 24/7 увеличила число случаев домашнего насилия на 30–60%, а разводов — на 50%.