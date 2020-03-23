https://static.news.ru/photo/24740710-6d0b-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Постоянное совершенствование тест-систем позволяет определять наличие коронавируса COVID-19 у пациента уже при первой пробе. В связи с этим необходимость повторного исследования отпадает, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.

Она уточнила, что это в равной степени применимо и к отрицательным результатам тестирования.

Эпидемиолог также отметила, что несмотря на это, россиянам по-прежнему необходимо проявлять бдительность к признакам вероятного заболевания. При появлении подозрительных симптомов следует вызывать врача на дом, передаёт ТАСС.

Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что столица перестанет направлять положительные результаты тест-систем на подтверждение в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как писал NEWS.ru, диагноз будут ставить после первой положительной пробы.