https://static.news.ru/photo/fca76a2e-4014-11ea-a81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У китайских туристов, которых 25 января забрали в больницу из гостиницы «Арт Москва Войковская» с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, диагноз не подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Все обследования госпитализированным в инфекционную больницу туристам из Китая провели ещё вечером, рассказали ТАСС в департаменте.

Лабораторные тесты на наличие у них коронавируса 2019-CoV являются отрицательными. Вирус не обнаружен, — заверили в ведомстве.

Там добавили, что туристов выпишут на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, кроме одной пациентки, у которой выявили вирус гриппа А. Сейчас женщина проходит лечение, на фоне которого отмечается положительная динамика.

Чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана, — пояснили в пресс-службе.

Вспышка нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в конце прошлого года захватила крупный китайский город Ухань. Затем вирус начал распространяться по всей стране. Сейчас в Китае 2 тыс. подтверждённых случаев заболевания. От коронавируса на данный момент погибли 56 человек. Ещё 2,7 тыс. человек. Случаи заболевания зарегистрированы почти по всему Китаю, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, республики Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку нового типа пневмонии чрезвычайной ситуацией в КНР, но воздержалась от объявления международной ЧС. Сейчас Ухань закрыт от въезда и выезда. В городе не работают аэропорт, метро и общественный транспорт. Улицы Ухани обрабатывают дезинфицирующим составам, а людям выдают специальные средства защиты.

Как писал NEWS.ru, с 27 января ещё в одном городе Китая введут запрет на въезд из-за коронавируса. Речь идёт о Шаньтоу (провинция Гуандун).