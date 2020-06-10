Коронавирус стал главной причиной гибели 2757 человек в столице

https://static.news.ru/photo/fb4e3e0c-ab15-11ea-a94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный департамент здравоохранения назвал основную причину смерти 2757 человек в мае 2020 года. Ей оказался коронавирус.

В мае 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 года (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914. От COVID-19 как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 485 763 заболевших коронавирусом. От заболевания скончались 6178 человек. Выздороветь удалось 242 723 пациентам.

NEWS.ru ранее сообщал, что Песков назвал «не слишком стремительной» отмену ограничений в Москве из-за коронавируса.