Врач: коронавирус стал более смертельным

https://static.news.ru/photo/d3e529a8-3df4-11eb-98a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Осложнения у заразившихся коронавирусом становятся тяжелее по сравнению с началом пандемии. Пациенты стали хуже переносить болезнь, рассказала заведующая реанимацией республиканской инфекционной больницы в Махачкале Джамиля Амирханова.

Она уточнила, что раньше самым распространённым осложнением была гипоксия, сейчас же ситуация усложнилась.

Коронавирус стал более смертельным. Стали намного тяжелее осложнения на головной мозг, в разы участились инфаркты, инсульты, — цитирует Амирханову KP.RU.

Кроме того, добавила она, поначалу одним самых серьёзных последствий инфекции считалась тромбоэмболия. Теперь справляться с этой проблемой приходится более изощрёнными методами: медики вынуждены отказываться от некоторых антибиотиков, чтобы снизить риск образования тромбов, они прибегают к гормональной терапии и антикоагулянтам, которые разжижают кровь.

Однако самыми сложными пациентами оказываются те, кто занимался самолечением. По словам врача, «как только люди заболевают, они сразу бегут за советом к переболевшим и начинают пить самые тяжёлые лекарства».

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в данных о росте смертности от коронавируса, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой.