https://static.news.ru/photo/4d71c474-6534-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вероника Воронцова/NEWS.ru

Более 13 тысяч жителей Москвы обратились на горячую линию после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом, уточнила она, свыше пяти тысяч из них взяли больничные листы.

Несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих. Тем не менее, эта цифра гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы, — цитирует Ракову РИА Новости.

В связи с этим заммэра обратилась к москвичам с просьбой переходить в режим самоизоляции после заграничных путешествий. Она также напомнила, что инкубационный период вируса составляет 14 дней и что заболевание может протекать в лёгкой форме или бессимптомно.

Ракова рекомендована обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель, независимо от наличия симптомов.

Она обратила внимание на то, что в особой группе риска находятся пожилые люди. Поэтому тем, кто недавно приехал из-за рубежа, следует по возможности минимизировать контакты с ними.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, заммэра проинформировала, что московские поликлиники организовали отдельный приём пациентов с симптомами ОРВИ. В некоторых медучреждениях пациенты с температурой заходят через отдельный вход.