https://static.news.ru/photo/9d976dc8-65fc-11ea-98df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Здание роддома № 8 в Москве будет временно перепрофилировано в стационар для больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как утверждают в ведомстве, инициатором такого решения стали сами врачи, которые работают в медицинском учреждении.

Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжёлым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, — сказано в сообщении московского Депздрава.

Там отметили, что это вынужденная мера, временно принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в столице не стабилизируется. Штат обещают усилить пульмонологами и терапевтами.

В департаменте уточнили, что отдельно стоящий корпус роддома при городской клинической больнице имени Демихова отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи пациентам без угрозы распространения заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что круглосуточные медицинские стационары Москвы решено закрыть для посетителей. Тем не менее, родственники по-прежнему могут передать для пациентам «посылки».