Коронавирус «прошёл», осадок остался: популярные вопросы про пандемию Эксперты-вирусологи вносят ясность в моменты, которые для многих россиян до сих пор выглядят сомнительно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

События на Украине — основная тема сегодняшней повестки. Она практически затмила другую, актуальную еще год назад: коронавирус и его последствия. Врачи считают, что объективные основания у этого есть. Глобальная угроза миновала, у большинства россиян сформировался коллективный иммунитет, но многое осталось неясным. NEWS.ru опросил читателей и узнал, на какие вопросы они так и не получили ответы. А эксперты-вирусологи попытались внести ясность.

Ситуация с пандемией сегодня развивается строго по учебникам вирусологии. В начале были опасные штаммы и много летальных исходов. Сейчас они стали мягче, то есть умирают меньше, но сам вирус стал более заразным, сообщил NEWS.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

То, что эта тема выходит из общественного поля и СМИ, это, я считаю, правильно. Те кто выполняют рекомендации специалистов, те выполняют. Кто не выполняет и не выполнял, тех уже не убедишь. Теперь это сфера ответственности специалистов, профессионалов. Пусть так и будет. Я думаю, хватит уже мусолить эту тему. Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

По данным центра им. Н. Ф. Гамалеи, в 2020 году летальность от коронавируса составляла 5%, сейчас она равна 0,5%. По данным сайта «СтопКоронавирус.рф» в последнюю неделю июля в России фиксируют около 6–7 новых случаев болезни. Для сравнения: в декабре 2021 года диагностировали более 30 тысяч новых случаев ежедневно. Хотя в последние несколько недель врачи говорят об увеличении случаев заражения. Но, по прогнозам, тяжелой ситуации 2020–2021 годов уже не повториться.



Екатерина, посёлок Краснообск, Новосибирская область:

Самый главный вопрос, который звучит в моей голове: а был ли коронавирус, собственно. В моем окружении не было сложных случаев, летальных исходов. Вся информация, которую я слышала о коронавирусе, что где-то там кто-то там умирает. Меня не касалось, поэтому я очень скептически на это дело смотрела. А все эти ПЦР-тесты — только выкачивание денег, мне кажется.

Много вещей происходит не на наших глазах, кроме развития коронавируса. Есть такие заболевания, как ВИЧ, онкологические болезни. Если кто-то с ними не сталкивался, это не значит, что их не существует, рассуждает в разговоре с NEWS.ru заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина. Если человек не заболел или перенес коронавирус в легкой форме, это не значит, что у всех он так протекает.

По данным сайта «СтопКоронавирус.рф», с начала пандемии по сегодняшний день в России переболели коронавирусом более 18,5 млн человек, что составляет более 10% населения, а погибли 380 тысяч. Очевидно, что не каждый россиянин стал свидетелем тяжелого течения болезни или смерти от нее родственника или знакомого. Даже если официальные данные занижены.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина, Москва:

Еще год назад во всех СМИ говорили о необходимости вакцинироваться. Причем заставляли прививаться даже молодых людей без хронических заболеваний. Почему сейчас об этом не говорят? Прививки больше не нужны?

Случилось то, к чему мы стремились. Создан хороший коллективный иммунитет к коронавирусу (когда достаточный процент населения стал невосприимчивым к инфекции). Осталось только поддерживать его, говорит Евгения Паршина. Этого удалось достичь благодаря вакцинации. Продолжать прививаться необходимо людям из группы риска. Это пожилые, больные хроническими патологиями. Именно для них сейчас возобновляются пункты ревакцинации. Им лекарство необходимо вводить каждые полгода. Остальные могут выдохнуть.

Елена, Новосибирск:

Почему все-таки врачи массово назначали антибиотики больным коронавирусом? Они же при вирусах не работают, это доказано.

Антибиотики назначали против сопутствующих бактериальных инфекций, это нормальная практика, сообщил Алексей Аграновский. В ослабленном организме могут развиться стрептококковые, пневмококковые инфекции, которые вызывают воспаление легких. Назначение тех или иных препаратов — это зона ответственности врача, который лечит. Другое дело, когда больные коронавирусом «назначали» себе антибиотики сами. Это опасная практика, которая может привести к возникновению антибиотикорезистентности, сообщает Аграновский. Это была массовая ошибка. Конечно, у нее будут последствия.

Эльвира, Красноярск:

Я заболела коронавирусом впервые в августе 2020 года. Перенесла его в легкой форме — небольшая слабость, апатия, даже температуры не было. Летом прошлого года вакцинировалась «Спутником-V». Последствия были тяжелые. Температура под 39, жуткий озноб, я думала, что умираю. У меня предположение — в эту вакцину подмешивают что-то более опасное, чем сам вирус. Больше прививаться не буду.

Отсутствие температуры — это плохой знак. Значит, организм вирус «не видит» и инфекция может натворить много нехороших дел. Такой парадокс — мы его не замечаем, а он нас убивает, сообщил NEWS.ru главный врач медицинского центра инфекционист Евгений Тимаков.

Были ли у девушки последствия после первого коронавируса — неизвестно. Постковидный синдром никто не отменял. Она могла последствия не заметить или списать на что-то другое. Ковид мог изменить структуру крови, происходит ее сгущение. Она могла начать чаще болеть ОРВИ, головными болями. Могли возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой. Кроме того, могли начаться гинекологические проблемы, которые она даже не связала с коронавирусом. Образование кист, полипов, сбои цикла, гормональные нарушения. Такие случаи — сплошь и рядом, к сожалению, в моей практике. Евгений Тимаков инфекционист, вакцинолог и педиатр

Высокая температура, озноб, ломота в теле после прививки — это неплохо, продолжает Тимаков. Это значит, что организм дал хороший иммунный ответ и человек сформировал антитела. Скорей всего, это позволило ей в будущем не заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Ведь следующий штамм «дельта» был более тяжелым. Смысл в вакцинации, конечно, есть.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елена, Новосибирск:

Я работаю на госслужбе. Нас обязали вакцинироваться чуть ли не под угрозой увольнения. Я не хотела, но пришлось. Мне интересно, будет ли опять эта обязаловка в следующем сезоне. Я больше не хочу прививаться.

Для медицинских и социальных работников остаются обязательными вакцинация и ревакцинация каждый год, говорит Евгения Паршина. Для сотрудников других сфер принудительной вакцинации, скорее всего, не будет. Причина — коллективный иммунитет, который уже сформировался. Могут лишь вводить ограничения по перемещению, если заболеваемость будет расти.

Виктория, Москва:

Почему-то я не слышала о новых штаммах коронавируса. Раньше пугали, что они будут появляться каждые полгода. Но последнее, что я слышала, это «омикрон».

Сейчас люди заражаются «омикрон»-штаммом в разных вариациях. Больше всего — «омикроном»-бета. Также появляется новый штамм — «кентавр», сообщила Евгения Паршина. Контагиозность у него не больше, чем у омикрона. Также не особо отличается симптоматика. Это боль в горле и першение, заложенность носа, кашель. Вакцина от него действенна. Пациенты, которые были вакцинированы, отмечают, что переносят болезнь легко.

Алевтина, Москва:

Я вакцинировалась «Спутником-V» летом прошлого года. Муж не захотел прививаться. Зимой мы оба заболели коронавирусом. Симптоматика была похожа — боль в горле, заложенность носа, температура, озноб. Выздоровели тоже почти одновременно. Вопрос: был ли вообще смысл в этой вакцине?

Если болезнь происходила этой зимой, скорее всего, люди были заражены «омикроном», сообщил NEWS.ru вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. А вакцина не всегда защищает от этого штамма.

Утверждение, что если человек привился, он не заболеет, абсолютно неправильное. «Омикрон» — это штамм, который отличается от исходного уханьского варианта. Иммунитет против него вакцины создают довольно слабый. Да вакцина обычно снижает тяжесть заболевания. У значительного числа людей снижает, у кого-то не снижает. В описанном случае было именно так. Анатолий Альтштейн вирусолог, академик РАЕН

Возможно, девушка избежала тяжелого течения заболевания. Она не попала в больницу и не погибла, добавляет эксперт. Не бывает бесполезных прививок, все они направлены на защиту человеческого организма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна, Искитим:

Мы с подругой заразились коронавирусом одновременно. Мы одинакового возраста (32), нет имеем хронических заболеваний. Она перенесла легко — несколько дней температура, слабость, небольшой кашель. Я же лежала в больнице 2 недели, было обширное поражение легких. До сих пор не чувствую запахов. Почему так?

Это зависит от силы иммунитета, от вирусной нагрузки, от дозы вируса, которую получил человек. Например, один ехал в общественном транспорте, рядом кто-то чихнул. Инфекции попало в организм мало. А другой сидел целый день с коллегой, который кашлял и чихал, сообщает Евгений Тимаков. Во втором случае вирусная нагрузка будет больше и течение заболевания тяжелее. Также играет роль, болел ли человек до этого. Если он заразился коронавирусом первый раз в жизни, то у него еще не сформирован иммунный ответ. Значит, недуг будет проявляться тяжелее, чем при последующих заражениях.

Дмитрий, Москва:

Я до сих пор не понял, как отличить коронавирус от обычной ОРВИ. При каждом чихе бежать тест делать. Никаких денег на это не напасешься.

Только ПЦР-тест поможет ответить на этот вопрос, других достоверных способов нет, сообщает Алексей Аграновский. Коронавирус по симптоматике действительно может быть похож на обычную ОРВИ. Без анализа одно от другого отличить бывает невозможно.