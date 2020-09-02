Коронавирус поспособствовал возвращению соловьёв в долину реки Химки

https://static.news.ru/photo/5b873bbe-ed17-11ea-bb37-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Учёные-орнитологи сообщили о том, что соловьи снова начали селиться возле реки Химки и Химкинского водохранилища.

Специалисты считают, что возвращение птиц в долину реки связано с последствиями режима самоизоляции жителей Москвы и Подмосковья. В отсутствие большого числа людей многие птицы вернулись в свои гнездовья.

В этом году после долгого отсутствия соловьи вернулись в долину реки Химки. Птиц обнаружили вблизи Химкинского водохранилища, — приводит «Радио 1» выдержку из сообщения регионального Министерства экологии и природопользования.

Признаки присутствия соловьёв в районе реки Химки были обнаружены в рамках программы «Птицы Москвы и Подмосковья», которая реализуется при поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц.

В ответ на распространение коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года в период с конца марта по 1 июля в Москве и других городах и регионах был введён режим самоизоляции. В некоторых населённых пунктах люди отмечали, что дикие звери и птицы появляются в городах и обживаются там, где стало менее людно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили причину загрязнения Химкинского водохранилища.