В Совбезе рассказали, как коронавирус помогает в борьбе с наркоторговцами

https://static.news.ru/photo/265d9f20-9abd-11ea-83d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса и закрытие границ помогли правоохранителям снизить объёмы наркотрафика. Объёмы ввоза нелегальных грузов в Россию заметно сократились, рассказал замсекретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

В связи с этим в 2020 году почти на треть уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с контрабандой наркотиков и психотропных веществ, отметил он.

Ещё одно подтверждение снижения наркотрафика в Россию — это полученные правоохранителями данные о значительном повышении стоимости оптовых партий нелегально ввозимых в страну наркотиков, — рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

На этом фоне, подчеркнул он, уделяется особый контроль за продажами наркосодержащих препаратов в аптеках, в том числе через онлайн-доставки. Порядок отпуска таких лекарств жёстко регламентирован, уточнил замсекретаря Совбеза. Их реализацию осуществляют аптеки, имеющие соответствующую лицензию, а получить медикаменты может только пациент, указанный в рецепте, либо его законный представитель при предъявлении паспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус оказался более успешным борцом с наркотиками, чем все мировые правоохранители вместе взятые. Меры против COVID-19 существенно сократили и трафик из Мексики в США,так как сырьё для их изготовления производилось в уханьской лаборатории, закрытой в связи с пандемией.