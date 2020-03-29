https://static.news.ru/photo/4be3e9c4-71b5-11ea-894d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Число автомобилей на дорогах Москвы уменьшилось на 67% в первый день карантина 28 марта. Аварийность снизилась на четверть, подсчитали городские власти.

Около 1,1 миллиона машин покинули Москву в пятницу и субботу, а число пассажиров, прибывших из Подмосковья в столицу, сократилось на 70% по сравнению с прежними выходными.

Пассажиропоток в метро упал на 67%, число пользователей каршеринга снизилось на треть, такси заказывали на 42% реже, наземным транспортом воспользовались на 55% меньше москвичей.

В городские парки пришли всего 52 тысячи человек. Ничтожно мало по сравнению с обычной весенней субботой, — отметил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник призвал москвичей оставаться дома, а на улице и в магазинах соблюдать дистанцию в два метра.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в столице 29 марта превысило 1000 человек — это больше двух третей от числа всех заражённых в России. В первый день карантина, когда закрылись крупные парки Москвы и все досуговые заведения, в городе выявили 197 инфицированных.