Вирус COVID-19 наиболее опасен для пожилых людей. А также для тех, чей иммунитет в целом ослаблен болезнями. В отличие от других форм ОРВИ, которые поражают верхние дыхательные пути, новый коронавирус вызывает пневмонию. Несмотря на высокий процент смертности от этой инфекции среди людей «в возрасте», эксперты уверены: отменять голосование по поправкам в Конституцию не стоит. Хотя именно на таких мероприятиях собирается много пожилых людей. Подробности – в материале News.ru.