Коронавирус шагает по планете. Закрыты границы, приостановлено авиасообщение, под запретом оказались культурные мероприятия. Многие предстоящие события всероссийского и мирового масштаба могут не состояться — такое предположение высказали в беседе с NEWS.ru эксперты. Это не только испортит настроение гражданам, но и нанесёт серьёзный урон частным компаниям, а также экономике государства. Кроме того, распространение коронавируса грозит крахом мировому туризму.

Голосование по изменению Конституции

Президент России Владимир Путин одобрил проведение голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля этого года. Этот день предполагается сделать выходным. Однако ситуация с коронавирусом может внести свои коррективы в планы Центризбиркома России. Через избирательный участок за день голосования проходит до 3 тысяч человек. Сейчас власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью больше 50. Похожие ограничения могут ввести и в других регионах, ведь заболевание распространяется с большой скоростью.

Поэтому голосование по поправкам в Конституцию могут перенести. Сегодня, 17 марта, в СМИ появилась информация, что это весьма возможный вариант развития событий. Предположения объясняются двумя причинами: невозможностью обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасностью для граждан проведения массовых мероприятий, к каковым относятся и электоральные процедуры. Голосовать же дистанционно пока технически можно только в Москве. Единый день голосования, который запланирован в России на 13 сентября, может постигнуть та же учесть. Это произойдёт, если коварное заболевание не удастся взять под контроль к осени.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос возможного переноса голосования по Конституции — это в основном проблема политического менеджмента, полагает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Если его отложат, например, на сентябрь, то властям придётся предпринимать манёвры по управлению повесткой дня. В частности, чтобы тема была актуальна.

Есть, конечно, политтехнологические проблемы, связанные с уровнем поддержки, социального оптимизма. И понятно, что политический менеджмент довольно сильно волнуется. Риски есть в обоих решениях: проводить и переносить. И то, и другое может критиковаться, иметь какие-то негативные последствия с точки зрения уровня поддержки решения, мобилизации на последующее голосование, когда оно состоится. Если оставят, то тоже будет критика. Главная сложность, наверное, связана с тем, что о теме нельзя забыть и потом просто к ней вернуться ближе к голосованию. Тема должна жить своей жизнью. Михаил Ремизов президент Института национальной стратегии президент Института национальной стратегии

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что перенос голосования по Конституции не скажется на безопасности государства и общества. Поскольку это долгосрочные изменения, они могут вступить в силу и позже.

День Победы и «Бессмертный полк»

В России полным ходом идёт подготовка к празднованию 75-летия годовщины Великой Победы. Центральным событием должен стать военный парад на Красной площади 9 мая. В нём будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, а также 150 воздушных судов. Продолжительность парада, по сравнению с прошлыми годами, увеличена до полутора часов. По окончании мероприятия в центре Москвы начнёт шествие «Бессмертный полк». Практика прошлых лет показывает — с каждым годом всё больше человек принимает участие в этом мероприятии. Так, в 2019-м году в Санкт-Петербурге с портретами предков прошлись около 1 млн человек. Если ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, то гуляния по случаю юбилея Победы отменят. В противном случае существует риск быстрого распространения инфекции и начала эпидемии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее печальным событием для россиян может стать отмена не парада, а именно акции «Бессмертный полк», сообщил в беседе NEWS.ru член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов. Он убеждён, что это «сильно убавит атмосферу праздника». Ведь по значимости акция уже давно превзошла парад на Красной площади.

Всё сходится в один временной промежуток — последние дни апреля и начало мая. Два очень значимых события для нашей страны — голосование по поправкам в Конституцию и юбилей Победы. Понятно, что голосование должно пройти. И парад Победы всё же состоится. Юбилей Победы будет отпразднован. А какой фон даст коронавирус — предсказывать очень сложно. Николай Земцов член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры

В начале лета Санкт-Петербург должен был выступить одним из принимающих городов чемпионата Европы по футболу 2020 года. В городе на Неве были запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал. Но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести (прежде проходила информация о том, что соревнование могут отменить вовсе) турнир с 2020-го на 2021 год из-за распространения коронавируса. «Колоссальным уроном для спонсоров» назвал перенос мероприятия депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв.

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Аналогичные последствия имеет возможная отмена летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Крупные компании уже вложили в спортивные мероприятия деньги, а значит, средства будут потеряны безвозвратно. Это обернётся тем, что последующие соревнования будут проходить с меньшим размахом и «на несколько ступеней ниже». То есть спонсоры будут выделять меньше денег, а организаторы — экономить на всём, например, элементах декора, атрибутике.

Международные экономические форумы, Евровидение и «Алые паруса»

Из-за угрозы распространения инфекции в России уже отменили два крупных мероприятия — Российский инвестиционный форум в Сочи и Петербургский международный образовательный форум. Сейчас под вопросом находится Восточный экономический форум, который планируется провести на Дальнем Востоке.

Российский политический и общественный деятель Владимир Гутенёв в беседе с NEWS.ru отметил, что ни к каким серьёзным последствиям отмена этих мероприятий не приведёт.

Большое число подписаний контрактов и инвестиционных соглашений происходит на форумах, но готовится заранее. Все подобные мероприятия состоятся, но будут проходить в менее торжественной обстановке, без фанфар. Владимир Гутенёв первый зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству первый зампредседателя комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Два ожидаемых культурных события также могут не состояться. Это Евровидение-2020 в Роттердаме, которое запланировано на 12–16 мая, и фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По словам депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Михаила Амосова, последнее «неприятно, особенно для выпускников школ», и окажет влияние на сферу туризма, который «переживает крах» во всём мире.

Над текстом также работали Павел Астахов и Наталья Иванова.