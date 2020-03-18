В столичной Нагатинской пойме 29 февраля состоялось открытие гигантского парка «Остров мечты», который сравнивают с Диснейлендом. Он разделён на несколько зон, среди которых есть как платные, так и бесплатные. Городской променад, где можно прогуляться под открытым небом, способен вместить в себя 40 тысяч человек единовременно, а зона с аттракционами — 25 тысяч человек.

Парк занимает территорию примерно в 100 гектаров (140 футбольных полей). Фотокорреспондент NEWS.ru побывал на открытии, лучшие кадры — в галерее NEWS.ru.