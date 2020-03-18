Эпидемия коронавируса вызвала панические настроения по всему миру, в том числе и в России. Покупатели опустошают полки магазинов, пытаясь создать запасы на случай дальнейшего ухудшения ситуации. В России наблюдается повышение покупательского спроса на макароны, крупы, консервы, а также средства гигиены. Торговые сети обеспечивают дополнительные поставки продукции и увеличивают объём партий.
При этом в Минпромторге утверждают, что в России сформированы запасы по социально значимым категориям, которых хватит в среднем на восемь недель. Дефицита продуктов не ожидается. Ранее Торгово-промышленная палата РФ заверила граждан, что сельхозпроизводители готовы «накормить страну».
Ирина Мирошкина
Ирина Мирошкина
Ирина Мирошкина
Ирина Мирошкина
Наташа Остапенко/vk.com
Наташа Остапенко/vk.com
Наташа Остапенко/vk.com
Наташа Остапенко/vk.com
Оксана Шкода/vk.com
Анастасия Рощина/vk.com
Анастасия Рощина/vk.com
Мила Пальникова/vk.com
Мила Пальникова/vk.com
МУЛЬЧЕР ЦФО/vk.com
МУЛЬЧЕР ЦФО/vk.com
МУЛЬЧЕР ЦФО/vk.com
NEWS.ru
NEWS.ru
Добавьте наши новости в избранные источники