Коронавирус обошёл стороной лишь несколько мест в России

В Российской Федерации остались всего четыре региона, где официально не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
Инфекцию не выявили в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке,
Ранее NEWS.ru писал, что за сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли — свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
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