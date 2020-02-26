https://static.news.ru/photo/8e6e94fc-58a5-11ea-af4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажир, прилетевший в Шанхай (КНР) из Ирана через Москву рейсами «Аэрофлота», заразился коронавирусом. Сейчас власти Китая ищут в срочном порядке всех, кто контактировал с заболевшим.

По предварительным данным, гражданин прибыл в Поднебесную 20 февраля. Всё это время он носил маску-респиратор N95. В столице РФ мужчина находился около 16 часов в капсульном отеле рядом с Шереметьево, передаёт газета «Жэньминь жибао».

Если вы имели тесный контакт с больным в разных общественных местах, ехали вместе, разговаривали, встречались, просим вас немедленно связаться с центром по профилактике и контролю заболеваний, — говорится в тексте публикации.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.