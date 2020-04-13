Коронавирус обнаружен у нескольких организаторов концерта в Большом театре

https://static.news.ru/photo/166776f6-7db5-11ea-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько человек, организовавших концерт «Мы вместе» в Большом театре отправлены на карантин, после обнаружения коронавирусной инфекции.

У нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине, — заявили в пресс-службе Большого театра.

Там подчеркнули, что у людей не было никаких внешних признаков болезни, тесты на коронавирус были сданы своевременно, сообщает «Интерфакс».

Концерт «Мы вместе» прошёл в 11 апреля, в субботу. Артисты выступали в пустом зале. Мероприятие было рассчитано на многомиллионную телеаудиторию.

Ранее певец Стас Михайлов заявил, что заразился коронавирусом. Он рассказал, что выписался из больницы и находится на самоизоляции дома. Он посоветовал россиянам с симптомами обращаться к врачам, не дожидаясь результатов теста.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил, что пик коронавирусной инфекции не пройден даже в Москве. Он назвал меры, принятые в столице, оправданными. Путин подчеркнул, что необходимо, чтобы «все технические и административные вопросы были отработаны и эффективно функционировали».

В России диагностировано 18328 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заболели 2558 человек, 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.