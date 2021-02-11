Коронавирус не оставил сибирячке надежды вылечиться от тяжёлой болезни

https://static.news.ru/photo/27dacc24-6c63-11eb-b768-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Улан-Удэ Наталья Антонова в течение многих лет боролась с миопатией Эрба — прогрессирующим заболеванием, поражающим мышцы, — и собиралась сделать эвтаназию. Однако когда у неё появился шанс попытаться вылечиться, все планы нарушила пандемия коронавируса. Теперь она рассказывает, что избавилась от суицидальных настроений и верит в то, что однажды сумеет вновь встать на ноги.

44-летняя Антонова хотела добровольно уйти из жизни, чтобы не быть обузой для единственного сына, 18-летнего Андрея. Она даже нашла швейцарскую клинику, где можно было бы осуществить эвтаназию, пишет «КП в Иркутске».

Вскоре она поменяла планы. Через Интернет она нашла информацию об американском институте по изучению миопатии и решилась отправиться за океан, чтобы принять участие в тестировании экспериментального препарата. Вместе с сыном она прилетела в Нью-Йорк, где они остановились у живущих там соотечественников. Но чуда, на которое Наталья надеялась, не произошло. Тем не менее она не собирается унывать и наслаждается каждым днём.

Группы на экспериментальное лечение должны были набирать весной 2020 года. Но все планы нарушила пандемия коронавируса. Всё оказалось заморожено. Скорее всего, я не попаду по своему физическому состоянию. Просто за время ожидания я потеряла те навыки, которые у меня оставались. Например, уже не могу держать в руках ручку. А условия ужесточили. Теперь каждый пациент обязан сам подписывать все документы своей рукой и разговаривать на английском. Поэтому, если реально смотреть на вещи, я уже не надеюсь попасть на это лечение, — рассказала женщина.

По словам Антоновой, она уверена, что рано или поздно у неё появится новый шанс. Она подчёркивает, что медицина не стоит на месте — например, подобный эксперимент собираются запустить в Калифорнии. Она заявляет, что продолжает искать любую информацию, которая может оказаться для неё полезной. Сейчас она живёт с сыном на съёмной квартире, которую удаётся оплачивать благодаря тому, что молодой человек получил разрешение на работу в США и трудится пекарем.

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