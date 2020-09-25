Коронавирус может сорвать россиянам планы на Новый год

Больше семи тысяч заболевших коронавирусом за сутки выявили в России. Это максимальный прирост с июня. Данные оперативного штаба по контролю за распространением заболевания встревожили многих. Однако в Роспотребнадзоре заявили: второй волны COVID-19 в нашей стране нет. При этом московские предприятия получают уведомления из мэрии с рекомендациями вновь переводить сотрудников на удалёнку. Так ждать ли очередной угрозы, закупаясь гречневой крупой и туалетной бумагой? Готовиться ли к самоизоляции? И надо ли опасаться за новогодние планы? Об этом — в видеообзоре NEWS.ru.