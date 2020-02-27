https://static.news.ru/photo/3dd60bd4-5949-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент Кремль не видит причин опасаться за перспективы проведения голосования по поправкам в Конституцию. Мировая эпидемия коронавируса не помешает плебисциту, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что российские власти знакомы с оперативными сводками о развитии ситуации.

Мы каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Поэтому какие-то предположения делать тяжело, — цитирует Пескова ТАСС.

Голосование намечено на 22 апреля. Как писал NEWS.ru, дата будет закреплена федеральным законом.

По состоянию на утро 27 февраля от коронавируса в разных странах умерли более 2,8 тысячи человек. Заражёнными считаются свыше 82 тысяч пациентов, около 33 тысяч выздоровели.