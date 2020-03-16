https://static.news.ru/photo/490cb7c6-6779-11ea-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России обсуждает внесение коронавируса в список препятствий непреодолимой силы по исполнению государственных контрактовю.

Кабинет министров внес в список на рассмотрение «Обеспечение информирования организаций и граждан о принимаемых мерах через кабинет налогоплательщиков», «внесение изменений в законодательство в части интерпретации ситуаций, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, как „форс-мажора“ по государственным контрактам» и «внесение изменений в законодательство, связанных с предоставлением казённым предприятиям возможности не перечислять в бюджет средства по отдельным видам доходов».



По словам источника РИА Новости в кабмине, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне распространения коронавируса. Резерв будет использован в рамках бюджета текущего года.

Также в России будет создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом. Его возглавит Мишустин. Зампредами Совета назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.