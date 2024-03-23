Королевскую семью прокляли? У Кейт Миддлтон и Карла III рак. Кто следующий?

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон нашли рак. В начале февраля этого года также сообщали об обнаружении онкологического заболевания у короля Великобритании Карла III. Что известно о состоянии двух членов монаршей семьи — в материале NEWS.ru.

Страшный диагноз: как Кейт Миддлтон впервые объяснила свое «исчезновение»

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Соответствующее видеообращение было опубликовано в социальной сети Twitter (X). Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

Супруга принца Уильяма подчеркнула, что она становится крепче с каждым днем. Кроме того, принцесса обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь.

Что говорили в Кенсингтонском дворце о состоянии принцессы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на брюшной полости и параллельно занимается развитием проекта Центра раннего детства Королевского фонда (RFCEC) Shaping Us, который запустила в январе 2023 года, заявили представители Кенсингтонского дворца.

Утверждалось, что Кейт выздоравливает, а пока временно работает из дома. Проект, которым она занята, призван помочь лучше понять механизмы социального и эмоционального развития детей в раннем возрасте.

По данным дворца, Кейт осведомлена о последних новостях, которые ходят в прессе. Это первый официальный комментарий, который дал Кенсингтонский дворец касательно состояния супруги принца Уильяма.

Слухи и фейковые видео с Кейт Миддлтон

Ранее появилось видео с принцем и принцессой Уэльскими, когда они посещали фермерский магазин примерно в миле от их дома в Виндзоре.

Позднее в Сети распространились слухи, что на слитых кадрах с прогулки на самом деле другая женщина, пишет TMZ. Пользователи в том числе обратили внимание, что на старых фотографиях принцесса Уэльская ниже ростом, чем на обнародованных кадрах.

В социальных сетях заметили, что у девушки на видео другая форма подбородка и линия волос. Некоторые предположили, что кадры были сняты во время Рождества, а не в прошлые выходные. Так, пользователи обратили внимание на строение, украшенное рождественскими гирляндами.

Сомнений прибавило то, что после операции на брюшной полости Кейт Миддлтон вряд ли смогла бы так быстро ходить и носить сумки из магазина. Обычно на восстановление после такой процедуры требуется два-три месяца, утверждают сторонники новой теории заговора.

Родовое проклятие: Уильям прячет Кейт?

Кейт Миддлтон может скрывать сам принц Уэльский Уильям, сообщает PageSix со ссылкой на близкий к королевской семье источник. По его словам, внезапная смерть его матери принцессы Дианы оставила большой отпечаток на его психике. Он задумывается о родовом проклятии, в связи с чем бережет Миддлтон от лишних глаз.

«Трагедия, которая случилась с принцессой Дианой, преследует его. Он думал, что мир усвоил уроки, которых мы, на самом деле, не усвоили. В этом и заключается его желание держать все в секрете», — передает издание слова инсайдера.

Рак у короля Великобритании Карла III

Заболевание у короля Великобритании Карла III было выявлено во время процедур, связанных с увеличением простаты. Отмечалось, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

В заявлении Букингемского дворца также говорилось, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком.

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