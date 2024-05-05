Королевская семья Британии: последние новости, запрет Гарри, «ад» Миддлтон

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Принц Гарри

Подруга Кейт Миддлтон сообщила, что принцесса Уэльская «проходит через ад» после постановки онкологического диагноза, а принцу Гарри запретили ночевать в Виндзорском замке в период приезда в Великобританию. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании на сегодня, 5 мая?

Правда ли, что Кейт Миддлтон «проходит через ад»

Стилист и дизайнер Амайя Арриета, которая помогает Кейт Миддлтон создавать образы ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, призналась, что ее шокировала новость о том, что у принцессы Уэльской диагностировали рак. Она выразила искреннюю надежду на выздоровление невестки короля Британии, отметив, что «они проходят через ад».

«Мое сердце просто разбито. Я уверена, что они проходят через ад. Очень надеюсь, что они вернутся и все наладится. Для меня это слишком личное», — сказала она.

При этом дизайнер не стала вдаваться в детали выздоровления Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская открыто сообщила о своем диагнозе 22 марта. По ее словам, об онкологии она узнала после операции на брюшной полости. Принц Уильям на период лечения супруги взял на себя большую часть заботы о детях, пока его жена проходит лечение. Родители Кейт также помогают семье в этот нелегкий период, а король Великобритании, который сам борется с раком, поддерживает невестку.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Почему принцу Гарри запретили ночевать в Виндзорском замке

Принц Гарри во время пребывания в Великобритании на следующей неделе будет вынужден остаться в отеле, поскольку королевская семья отклонила его запрос на остановку в Виндзорском замке, сообщает Mirror. Отмечается, что ему отказали в ночевке из-за «отсутствия предварительного уведомления».

Младший сын короля Великобритании Карла III должен прилететь в Лондон чтобы выступить в соборе Святого Павла 8 мая на специальном мероприятии, посвященном десятой годовщине Игр непобежденных. Однако, по данным источника, никто из членов королевской семьи не намерен посетить мероприятии и оказать поддержку герцогу Сассекскому и учрежденным им в 2014 году Играм.

Что известно об отношениях принца Гарри с Кейт Миддлтон

Принц Гарри пытается наладить отношения со своей семьей. Герцог и герцогиня Сассекские после известия о болезни Кейт Миддлтон деликатно относятся к личному пространству принца и принцессы Уэльских и стараются не нарушать их личных границ, сообщает Us Weekly.

«Гарри и Меган намерены быть очень уважительными и не хотят усугублять ситуацию. Уиллу и Кейт как никогда нужно свое пространство, герцог и герцогиня с радостью предоставят им его», — рассказал источник.

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением в поддержку Миддлтон после сообщений об онкологическом заболевании. Однако принцесса Уэльская все еще держит обиду на герцога Сассекского из-за его мемуаров.

«Уильям и Кэтрин почувствовали, что их предали, после выхода мемуаров Гарри. Они не разговаривают с ним и Меган. Конечно, они не собираются начинать сейчас, когда Кэтрин особенно уязвима», — пишет The Mirror.

Фото: Eric Beracassat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Гарри

Что известно о срыве нового проекта Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл планировала запустить свой подкаст в этом году, но из-за различных обстоятельств премьеру перенесли на 2025 год. По данным GB News, ей пришлось отложить свои планы из-за того, что знаменитости, которых герцогиня хотела пригласить в качестве гостей, отказались от участия в записи эфиров из-за занятости.

«Существуют источники, сообщающие Daily Mail, что у Меган есть список очень высокопоставленных гостей, запланированных для участия в ее новом подкасте. Но знает ли она, что у этих самых очень высокопоставленных гостей обычно заполняются графики мероприятий за несколько месяцев? Меган должна понимать это: раньше она сама была такой», — уточнила королевский комментатор Кинси Шофилд.

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