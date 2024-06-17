Королевская семья Британии: последние новости, тайный сигнал Уильяма и Кейт

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская опубликовала новое семейное фото после выхода в свет и грубо отреагировала на шутку Меган Маркл о параде Trooping the Color. Что об этом известно, какие еще новости выходили о королевской семье на сегодня?

Что за новое фото опубликовала Миддлтон

Кейт Миддлтон постепенно возвращается к публичной жизни спустя несколько месяцев лечения от онкологического заболевания. 15 июня она приняла участие в военном параде Trooping the Colour, приуроченном ко дню рождения короля Карла III, после чего некоторые пользователи Сети заподозрили, что принцесса использовала парик, а в День отца в Великобритании опубликовала новый снимок.

В соцсетях герцогов Кембриджских появился снимок, на котором запечатлен принц Уильям в окружении троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

«Мы любим тебя, папа. С Днем отца», — подписала Кейт Миддлтон опубликованное фото.

Какой сигнал подали Уильям и Кейт на параде

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение принца и принцессы Уэльских на параде Trooping the Colour. По ее словам, «сигнал» о своих отношениях супруги подали, когда их взгляды встретились на балконе Букингемского дворца, сообщает издание Daily Mail.

«В прищуренных глазах принца читалась его внутренняя гордость и возможное облегчение от того, что его прекрасная жена снова стояла рядом с ним, в то время как Кейт, которая к этому моменту заметно расслабилась, ответила широкой, с ямочками на щеках, и очень любящей улыбкой», — заявила Джеймс.

По словам эксперта, своим появлением на публике после курса химиотерапии Кейт Миддлтон продемонстрировала силу королевской семьи.

«Язык тела Кейт во время этого первого шага по возвращению был мастер-классом того, что значит быть членом королевской семьи. У нее уже был образец покойной королевы, и он включал в себя стоицизм и спокойствие, без единой капли жалости к себе или драмы», — добавила Джуди Джеймс.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Правда ли, что Миддлтон грубо отреагировала на шутку Маркл

Во время первого появления Меган Маркл на параде Trooping the Color в 2018 году, вскоре после ее вступления в королевскую семью, герцогиня Сассекская попыталась отпустить шутку, которая, по словам принца Гарри, никому не понравилась, пишет OK!

Случившееся принц Гарри подробно описал в своих мемуарах «Запасной». Он отметил, что его супруга неудачно высказалась в адрес Кейт Миддлтон, которая покраснела во время выхода на балкон Букингемского дворца.

Когда принцесса Уэльская поинтересовалась у Меган Маркл, что та думает о торжестве, она коротко ответила: «Красочно». Как отметил Гарри, реплика его жены была сделана по существу, но положительной реакции не последовало.

«Зевающая тишина грозила поглотить нас всех целиком», — уточнил герцог Сассекский.

Зачем принц Гарри хочет купить недвижимость в Британии

Королевский эксперт и биограф Том Куинн заявил, что принц Гарри планирует купить дом или квартиру в Великобритании, потому что друзья отказываются навещать его в США из-за «разногласий» с Меган Маркл, сообщает The Mirror.

«Гарри скучает по некоторым аспектам своей прежней жизни в Великобритании. Радость от переезда в Штаты, когда все новое и захватывающее, уже подходит к концу. Теперь Гарри оглядывается назад через розовые очки», — сказал Куинн.

Эксперт добавил, что герцог Сассекский скучает по своим одноклассникам и армейским друзьям, «многие из которых не навещали его, поскольку не ладят с Меган Маркл».

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