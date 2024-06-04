Королевская семья Британии: последние новости, тайная просьба Кейт о помощи

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Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон передала записку с просьбой о помощи, а принцу Гарри и Меган Маркл назвали условие для примирения с королем Великобритании Карлом III. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 4 июня?

Что известно о записке Миддлтон с просьбой о помощи

Кейт Миддлтон во время борьбы с раком тайно попросила о помощи у иллюзиониста Деррена Брауна, сообщает Newsweek. По информации источника, она передала фокуснику записку, на которой было написано лишь одно слово.

Инцидент произошел 30 ноября 2023 года на шоу иллюзиониста. Это случилось за две недели до операции на брюшной полости, в ходе которой у принцессы Уэльской диагностировали рак. Затем Миддлтон перестала посещать общественные мероприятия. По словам Деррена Брауна, в записке супруга принца Уильяма просила о помощи.

«Кстати, когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже — внутри было написано всего одно слово — „ПОМОГИТЕ“», — заявил иллюзионист.

Планирует ли Кейт Миддлтон появиться на публике

Кейт Миддлтон хочет присутствовать на традиционном параде в честь дня рождения монарха Trooping the Color, который состоится в Лондоне 15 июня, сообщает Daily Mail.

«Кейт рассматривает возможность выхода на знаменитый балкон через две недели. Но это произойдет при условии, что она будет чувствовать себя достаточно хорошо», — пишет источник.

При каком условии принц Гарри может помириться с Карлом III

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл могут помириться с королем Великобритании Карлом III, считает королевский эксперт Роберт Хардман. По его словам, герцогам Сассекским не нужно афишировать свои предстоящие поездки в Великобританию и следует принять приглашение монарха и прилететь в замок Балморал вместе с детьми на летние каникулы, чтобы провести рядом с семьей несколько дней.

«Только тогда им удастся добиться хоть каких-то успехов в налаживании отношений», — цитирует Хардмана ОK!

Королевский эксперт утверждает, что король «недоволен» ссорой со своим младшим сыном и постоянно переживает на этот счет. При этом Роберт Хардман не исключает, что принц Гарри и Меган Маркл не хотят возвращаться в семью.

«Вот он, у него два сына. Одного он почти не видит, и двое внуков, с которыми он почти не знаком. Думаю, он хотел бы своего рода условия, делающие возможными хотя бы временные мирные отношения между ними. Очевидно, что они не могут вернуться к прежней королевской жизни. Мне кажется, они этого и не хотят», — отметил эксперт.

Почему Елизавета II избегала встреч с Меган Маркл

Королеву Елизавету II беспокоило, что за принцем Гарри и Меган Маркл всюду следовала съемочная группа и фотографы, нанятые герцогами Сассекскими для съемок их шоу, заявил королевский биограф Фил Дампьер изданию The Mirror. По его словам, из-за этого Елизавета II до своей смерти отказывалась находиться рядом даже с правнуками — Арчи и Лилибет.

«Всегда возникает ощущение, что бы ни происходило, какие бы ни были дискуссии, рано или поздно это попадет в программу или в какой-то подкаст. И вот тут, к сожалению, доверие ушло», — уточнил эксперт.

По мнению Фила Дампьера, с аналогичной ситуацией столкнулся Карл III. Эксперт предполагает, что монарх держится подальше от младшего сына, чтобы не стать героем нового фильма герцогов Сассекских.

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