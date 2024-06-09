Королевская семья Британии: последние новости, публичные извинения Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Больная раком Кейт Миддлтон сделала публичное заявление с извинениями, а король Британии Карл III навсегда выселил принца Гарри из коттеджа Фрогмор. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 9 июня?

За что извинилась Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон прервала молчание на фоне слухов о том, что она может никогда не вернуться к королевским обязанностям. Принцесса Уэльская направила военнослужащим из Ирландского гвардейского полка письмо, в котором выразила сожаление, что не сможет присутствовать на репетиции Церемониии выноса знамени — торжественного парада в честь дня рождения британского монарха.

В письме Кейт отметила, что гордится полком. Она поблагодарила военных за усердные тренировки ради парада, также отметив, что быть полковником для нее большая честь. В конце обращения она попросила военнослужащих принять ее извинения.

«Быть ​​вашим полковником остается для меня большой честью, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и пожелания удачи всем участникам», — заявила Миддлтон.

Что известно о состоянии здоровья Миддлтон

Принц Уильям заявил об улучшении самочувствия его супруги Кейт Миддлтон, которая борется с онкологическим заболеванием, передает Daily Mail. Во время мероприятия в Портсмуте по случаю 80-летия высадки в Нормандию он сказал, что в состоянии принцессы Уэльской наметилась положительная динамика.

«Да, она поправляется. Ей бы очень хотелось быть здесь сегодня. Ее бабушка служила в Блетчли-парке. У нее было довольно много общего с некоторыми из присутствующих здесь женщин», — сообщил принц Уильям.

Он также рассказал, что их с Миддлтон дочь Шарлотта переживает из-за болезни матери.

«Шарлотта так волновалась, что даже не хотела идти в школу в тот день. Но учится она хорошо и прилежно», — отметил Уильям.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Может ли принц Гарри вернуться в свой коттедж Фрогмор

Король Великобритании Карл III принял решение, исключающее возвращение принца Гарри и его супруги Меган Маркл в их коттедж Фрогмор, сообщает The Mirror. По данным издания, монарх предложил этот особняк своему младшему брату, принцу Эндрю.

Королевский эксперт Том Куинн считает это не только великодушным жестом, но и четким сигналом для Гарри.

«Для короля Карла принуждение Эндрю переехать во Фрогмор решает сразу несколько проблем: это посылает Гарри сообщение о том, что, как больше не работающему члену королевской семьи, ему никогда не будет разрешено вернуться во Фрогмор. Это посылает и Эндрю сигнал о том, что, опозорив себя, он больше не может рассчитывать на роскошную королевскую жизнь», — сказал Куинн.

Какие известны последние новости о Карле III

Сара Фергюсон приняла участие в программе «Доброе утро, Британия» и ответила на вопрос ведущих о состоянии Карла III. Герцогиня Йоркская сообщила, что, несмотря на диагноз, монарх не отказался от общественных дел.

«Я невероятно горжусь тем, что король отправился в Британский институт исследования рака, стал покровителем организации, поговорил с онкобольными. Это дает каждому такое чудесное ощущение, что их слышат! Это было так смело с его стороны. Сильный поступок», — уточнила она.

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