Королевская семья Британии: последние новости, отъезд Кейт и симуляция рака

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно покинула Великобританию в сопровождении телохранителей, а западные СМИ предположили, что супруга принца Уильяма симулирует рак. Какие последние новости известны о королевской семье на сегодня?

Почему Кейт Миддлтон покинула Великобританию

Кейт Миддлтон тайно уехала из Великобритании в США для прохождения лечения от онкологии, сообщает Life&Style. По данным источника, несколько очевидцев видели 42-летнюю принцессу Уэльскую в июне в отеле St. Regis в Техасе, после чего появились сообщения, что она посещала Онкологический центр доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете.

По информации издания, Кейт Миддлтон находится в онкологическом центре в сопровождении личной охраны. Ее неоднократно выдели на прогулке около медучреждения в сопровождении телохранителей.

«Есть множество свидетелей, которые утверждают, что видели ее в Техасе. Ее заметили гуляющей и смеющейся со своим телохранителем на тропинке рядом с больницей MD Anderson. Заведение называют лучшим онкологическим центром в мире, специализирующимся на самых смертоносных формах рака молочной железы и яичников, а также легких и предстательной железы, меланоме и лейкемии», — пишет источник.

По данным таблоида, принцесса Уэльская не хочет афишировать, что проходит лечение за пределами Великобритании, чтобы не навредить имиджу страны. Эта информация может навести простых британцев на мысль, что уход, который они получают в местных больницах, недостаточно хорош, добавил источник.

Что известно об ухудшении состояния Кейт Миддлтон

Участие Кейт Миддлтон в параде Trooping the Color нанесло серьезный урон состоянию ее здоровья, заявила королевский репортер Кэти Николл в беседе с Page Six. По ее словам, принцессу сильно вымотали подготовка к мероприятию и длительное нахождение на глазах у толпы людей.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Королевская семья Британии

«Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение», — заметила Николл.

По мнению королевского репортера, впредь публика не скоро увидит Кейт Миддлтон, поскольку ей потребуется время для восстановления.

Правда ли, что Миддлтон симулирует рак

Пользователи Сети заподозрили жену принца Уильяма в симуляции рака. Западные СМИ пишут, что новая теория о здоровье принцессы распространилась в соцсети X после недавнего появления Кейт Миддлтон на параде Trooping the Colour.

По данным прессы, фотографии улыбающейся принцессы без явных признаков последствий химиотерапии стали для некоторых людей свидетельством обмана. Комментаторы заметили, что супруга принца Уильяма выглядит точно так же, как в декабре прошлого года, когда она последний раз появилась на публике до признания о наличии онкологического заболевания.

Пользователи предположили, что Кейт пытается скрыть нечто иное за фасадом лечения от рака. Ряд аккаунтов стали утверждать, что принцесса хочет умолчать о пластической операции по подтяжке лица, поэтому озвучила версию о раке. В доказательство комментаторы выкладывают старые и новые фото Кейт Миддлтон, сравнивая количество морщин и качество кожи. Западные СМИ утверждают, что большинство аккаунтов, которые накинулись с критикой на Кейт Миддлтон, принадлежат фанатам принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

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