Королевская семья Британии: последние новости, Маркл сближается с Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл пытается сблизиться с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 29 апреля?

Зачем Маркл пытается сблизиться с Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл «отчаянно» пытаются наладить отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, сообщает The New York Times. По ее данным, сейчас именно герцогиня Сассекская готова выступить в роли миротворца и проложить путь своей семье обратно в Великобританию.

«Меган отчаянно пытается показать себя с лучшей стороны и положить конец этой вражде между ними — если она будет выглядеть как своего рода королевская спасительница, это только улучшит ее имидж. Они надеются, что возвращение принцессы Кейт к работе снимет с них часть обвинений и, возможно, приведет к перемирию между ней и Уильямом, а также с королем», — сообщил инсайдер.

По его словам, когда Миддлтон оказалась в центре внимания из-за того, что отредактировала фотографию для своего поста в День матери в 2024 году, Гарри просил Меган связаться с ней.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Гарри считает, что сейчас самое подходящее время для Меган, чтобы обратиться к Кейт, потому что она знает, каково это — подвергаться нападкам со стороны общественности и прессы. Гарри хочет, чтобы его семья вернулась в Великобританию, и он знает, что это произойдет только в том случае, если Меган сможет наладить отношения с Кейт», — добавил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Меган Маркл

Почему Миддлтон пропустила похороны папы римского

Кейт Миддлтон приняла решение не сопровождать своего супруга на похоронах папы Франциска, который ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет, сообщает Town and Country.

Причины ее отсутствия, по информации источника, связаны с семейными обстоятельствами. В частности, принцесса Уэльская не смогла отправиться в Ватикан из-за празднования дня рождения их с Уильямом младшего сына принца Луи. Также, по данным журналистов, Миддлтон после завершения лечения от рака продолжает восстанавливаться и с осторожностью выбирает публичные мероприятия для посещения.

Принц Уильям присутствовал на траурной церемонии от имени своего отца Карла III. Согласно монаршим традициям, короли не могут участвовать в похоронах религиозных лидеров, чтобы подчеркнуть нейтралитет и уважение к различным конфессиям.

Фото: Vatican pool/Spaziani/Spaziani/Global Look Press Церемония прощания с папой римским Франциском

Правда ли, что Меган запретила Гарри навещать отца

Принц Гарри не встретился с онкобольным отцом во время последней поездки в Великобританию в апреле из-за того, что находится под влиянием Меган Маркл, которая запретила ему видеться с монархом, сообщает RadarOnline.

«Гарри хотел бы навестить своего отца, но он этого не сделал. И все говорят, что его сдерживает Меган», — пишет источник.

По данным издания, Гарри и Карл III в одно и то же время находились в Лондоне, но их встреча не состоялась.

«Карл III приехал в город на перенесенное лечение рака. Гарри мог бы договориться об утренней встрече и поехать к отцу, как только приземлится, или, что еще лучше, прилететь накануне, чтобы увидеть его. <…> Если бы он попытался поговорить с отцом, несомненно, это дошло бы до Меган — и тогда ему пришлось бы столкнуться с ее гневом. Она промыла ему мозги», — добавил инсайдер.

Читайте также:

Дикая жара до +30 и мощные ураганы? Погода в Москве в мае: чего там ждать

Почему не работает YouTube 29 апреля: замедление, шансы на присутствие в РФ

Составлен список городов России, в которых отменили парад Победы 9 мая