Королевская семья Британии: последние новости, инсценированные роды Маркл

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

В окружении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон прокомментировали ее состояние после курса химиотерапии, а фотограф Артур Эдвардс рассказал о срежиссированных родах наследника принца Гарри и Меган Маркл. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 30 мая?

В каком состоянии сейчас находится Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская проходит курс химеотерапии в рамках лечения онкологического заболевания. На днях журнал People сообщал, что Кейт Миддлтон чувствует себя неважно: она сильно похудела и потеряла волосы.

Однако источник Vanity Fair из окружения принцессы отметил, что Кейт чувствует себя гораздо лучше.

«Для меня стало большим облегчением то, что она хорошо переносит лекарства и на самом деле чувствует себя намного лучше. Это на самом деле большое облегчение. Конечно, были очень сложные и тревожные времена», — добавил он.

По информации источника, на настоящий момент нет никаких предположений о дате и времени, когда принцесса Уэльская вернется к выполнению королевских обязанностей и посещению публичных мероприятий.

«Нет никаких графиков и тем более спешки. Она вернется, когда почувствует, что готова, и когда врачи ей разрешат. Но она 100% вернется к работе, в этом нет сомнений», — уточнил он.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что за новое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Сотрудники отеля, в котором принц Уильям и Кейт Миддлтон переночевали во время их поездки в Уэльс в прошлом году, показали ранее не опубликованную фотографию с членами королевской семьи. Кадр был размещен в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

На снимке принцесса Уэльская была запечатлена в сером платье в клетку и черном пальто. Принц Уильям позировал в голубой рубашке и брюках. Супруги стояли с сотрудниками отеля и улыбались.

«Прошел год с тех пор, как мы приветствовали Уильяма и Кейт, принца и принцессу Уэльских, у нас в Duffryn Mawr. Мы были рады обустроить их здесь на ночь, когда они посетили The Brecon Beacons. Они так добры и дружелюбны, было удовольствием встретить их здесь», — сообщили представители отеля.

Правда ли, что Меган Маркл срежиссировала рождение сына

Королевский фотограф Артур Эдвардс заявил на шоу Royal Exclusive, что принц Гарри и Меган Маркл срежиссировали рождение своего первенца Арчи. По его словам, 6 мая 2019 года вошло в историю не только как день появления сына герцогов Сассекских на свет, но и как день, когда Меган в очередной раз нарушила ряд королевских правил, превратив роды в настоящий спектакль.

Эдвардс рассказал, что супруга принца Гарри отказалась делать традиционное фото на ступеньках роддома, также по ее настоянию о рождении Арчи сообщили гораздо позже, чем все произошло в действительности.

«Они срежиссировали рождение Арчи. Нас заставили поверить, что у нее начались схватки в два часа, тогда как ребенок на тот момент уже как несколько часов родился. Все это было просто сценкой», — вспомнил фотограф.

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