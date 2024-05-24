Королевская семья Британии: последние новости, гнев Уильяма, слезы Маркл

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III и принц Уильям

Принц Уильям утомил короля Великобритании Карла III своими мелочными обидами, а принц Гарри нашел новый способ досадить отцу. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 24 мая?

Что известно о злопамятстве и мелочных обидах Уильяма

Короля Великобритании Карла III и других членов королевской семьи утомила склочность принца Уильяма, сообщает Daily Beast. Источники издания утверждают, что принц Гарри, поссорившийся с родственниками после переезда в США, хочет помириться и готов на уступки, однако его старший брат препятствует этому.

По данным издания, принц Уильям «упрямится из-за мелочных обид», его поведение не поддерживают другие члены королевской семьи.

«Все понимают, что Уильям ужасно разгневан на брата, но „ужасно разгневан“ — это не презентабельный план для монарха, которым Уильям будет. И притом, возможно, скорее, чем рассчитывал. Если он и в качестве короля не будет разговаривать с братом из-за разбитой собачьей миски, костюмированной вечеринки 20-летней давности и того, что кто-то кому-то сказал о блеске для губ, то будет мелочно и нелепо», — сообщил знакомый с Карлом III источник.

Что до слез расстроило Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл расстроилась из-за реакции общества на ее бизнес по продаже джема. Герцогиня Сассекская объявила о своем новом проекте в мае, она подготовила масштабную пиар-компанию, разослав свою продукцию знаменитостям, однако, как сообщил королевский эксперт и писатель Том Куинн, Маркл была бы опустошена неудачным приемом ее бренда, сообщает Mirror.

«Единственная ложка дегтя — это новый интернет-бренд Меган America Riviera Orchard. Меган плакала, когда бренд был запущен, а ее новый джем многие высмеивали за то, что он дорогой и в нем нет ничего особенного. Сейчас Маркл дошла до того, что думает, что все, что она делает, будет подвергаться несправедливой критике. Как и ее муж, она уверена, что люди несправедливо придираются к ней», — отметил Том Куинн.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл

По словам королевского эксперта, Меган Маркл также недовольна обсуждениями ее доходов, поскольку считает, что общественность должна быть впечатлена ее богатством, а не критиковать за это.

«Она особенно чувствительна к любой критике роскошного образа жизни в США. С ее точки зрения, это то, чем можно восхищаться, а не критиковать», — добавил писатель.

Как принц Гарри решил досадить Карлу III

Принц Гарри четыре года не является официальным членом королевской семьи, однако продолжает посещать страны, которые входят в состав Британского содружества, и использовать свой титул, пишет ОК!

Как сообщает источник, во время запланированной поездки в Гану принц Гарри вновь будет называть себя королевским титулом.

«Тем самым он негласно досаждает своему отцу Карлу III, который никак не может заставить младшего сына прекратить использовать свое положение», — пишет OK!

Гана станет уже четвертой страной Содружества, которую Гарри посетит за последние полгода. До этого он успел побывать вместе с супругой Меган Маркл на Ямайке и в Канаде.

Читайте также:

Запретили съемки в кино и убрали из спектакля: как живет Наталья Защипина

Была бомжом и лишилась 1,6 млн рублей: куда пропала актриса Мария Селянская

Палестина, отсутствие ролей, кража: где сейчас актриса Ольга Юрасова