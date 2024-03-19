Королевская семья Британии: последние новости 19 марта, Карл III, Кейт

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III

Король Великобритании Карл III планирует принять участие в публичной церемонии после слухов о смерти, а принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вновь сфотографировали папарацци. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о Карле III

Канцелярия короля Великобритании 18 марта опровергла слухи о смерти Карла III, которые распространил ряд СМИ. В Букингемском дворце сообщили, что монарх продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами.

Несмотря на онкологическое заболевание, Карл III также намерен принять участие в церемонии выноса знамени, которая состоится 8 июня 2024 года, сообщает Daily Maily.

«В дневнике Его величества упоминается ряд ключевых событий, которые он хотел бы посетить, и это первое в списке», — отметил инсайдер из окружения королевской семьи.

Помощник монарха также рассказал, что уже изучаются все возможные способы участия Карла III в торжественном параде. Вероятно, он будет наблюдать за церемонией с трибуны, вместо проезда верхом на лошади, как это обычно происходит. Однако окончательное решение об его участии будет принято по результатам медицинского осмотра незадолго до мероприятия.

Какие известны последние новости о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости и слухов об измене принца Уильяма засняли папарацци. Как отмечает The Sun, принца и принцессу Уэльских сняли на видео на прошедших выходных, когда они посещали магазин примерно в миле от их дома в Виндзоре. Однако появление новых кадров вновь вызвало подозрения у общественности.

«Появились кадры с прогулки Кейт Миддлтон и Принца Уильяма в аптеку сегодня утром. Только вот скептики не верят, что на видео действительно Кейт, а полагают, что это актриса, нанятая пиарщиками Букингемского дворца, чтобы скрыть пропажу настоящей», — отметил Telegram-канал «Только никому».

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер также признался, что беспокоится из-за здоровья принцессы Уэльской. Вдобавок на сайте Вооруженных сил Великобритании удалили заявление о том, что Кейт Миддлтон примет участие в церемонии выноса знамени в июне. Принцесса имеет титул полковника Ирландской гвардии. Несмотря на это, информацию о ее участии в параде удалили. По данным The Guardian, такое могло произойти из-за того, что данные опубликовали без одобрения Кенсингтонского дворца.

Что известно о слухах про измены принца Уильяма

Издание Independent сообщило, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По данным источника, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли.

Слухи о наличии любовницы у супруга потрясли Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на близких друзей королевской четы. Аналогичную реакцию сообщения о проблемах в браке вызвали и у самого принца Уэльского, в связи с чем супруги планируют выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий. Их речь также может коснуться сведений об операции принцессы Уэльской.

Также Роуз Хэнбери через своих адвокатов отреагировала на обвинения в романе с принцем Уильямом, сообщает Business Insider.

«Слухи — полная ложь», — заявили представители Роуз Хэнбери.

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