Королевская семья Британии: последние новости 16 июня, выход Кейт в парике

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первое появление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на публике после курса химиотерапии стало причиной слухов о том, что она носит парик. Какие еще новости выходили о королевской семье на сегодня, 16 июня, что известно о Меган Маркл, принце Гарри и Карле III?

Что не так с публичным выходом Миддлтон после лечения от рака

Кейт Миддлтон 15 июня приняла участие в военном параде в центре Лондона, несмотря на то, что сейчас проходит курс лечения от онкологических заболеваний. Это было ее первое появление на публике с декабря 2023 года и после того, как она сообщила о диагностированном в ходе операции на брюшной полости раке.

Принцесса Уэльская в традиционном шествии по Лондону проехала в экипаже вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Она много улыбалась и ни на шаг не отходила от наследников.

После того как Букингемский дворец опубликовал официальное видео с парада, на котором запечатлена Миддлтон, некоторые поклонники заметили, что принцесса выглядит уставшей. Вдобавок появление Кейт на публике стало причиной появления разных слухов.

«Уже появились слухи, что у принцессы не свои волосы, а накладка. Плюс Кейт заметно похудела», — пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

На днях Кейт Миддлтон лично сообщила, что ее лечение продвигается хорошо, однако принцесса не стала отрицать, что в терапии бывают «плохие дни».

«Мое лечение идет успешно, но, как знает любой, кто проходит химиотерапию, есть плохие и есть хорошие дни. В плохие дни я чувствую слабость и усталость: надо просто дать телу отдохнуть. А в хорошие дни, когда я чувствую себя сильнее, хочется максимально использовать свое хорошее самочувствие», — поделилась Кейт.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Почему принц Гарри проигнорировал парад в честь Карла III

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл проигнорировали прошедший накануне парад в честь дня рождения короля Карла III — Trooping the Color. Как пишет Daily Mail, несмотря на напряженные отношения с королевской семьей, герцоги Сассекские были официально приглашены на торжество.

«Герцог и герцогиня Сассекские будут приглашены на любые крупные королевские мероприятия, но, я думаю, они сами прекрасно понимают, что их там никто не ждет. Им приходится признавать тот факт, что их не хотят видеть», — заявила королевский эксперт Ричард Иден.

Последний раз принц Гарри и Меган Маркл появлялись на Trooping the Color в 2019 году. Спустя год они сложили королевские обязанности и переехали в США.

Чем Меган Маркл разозлила поклонников королевской семьи

Меган Маркл в день появления Кейт Миддлтон на публике начала пиар-рассылку своих новых продуктов для животных — джема и печенья для собак. Как пишет Daily Mail, поклонники королевской семьи уверены, что время для презентации своего собачьего десерта супруга принца Гарри выбрала неспроста.

«Как только стало известно, что Кейт появится в субботу на публике, я сказала, что Меган обязательно придумает что-то, чтобы сместить фокус на себя. Для нее так типично попытаться затмить королевскую семью. Это уже больше похоже на преднамеренную выходку и предсказуемые детские манипуляции, на которые никто не обращает внимания», — поделились своим мнением пользователи.

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