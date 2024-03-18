Королевская семья Британии: биография Карла III, Уильяма, Гарри, скандалы

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Британская королевская семья

Королевская семья Великобритании является примером института наследной власти. Что известно о британской монархии, в какие скандалы попадал король Карл III и его наследники принц Уильям и принц Гарри?

Что известно о династии Виндзор

Сейчас в Великобритании правит династия Виндзор. Эта фамилия появилась во время правления Георга V, который руководил британской монархией с 1910 по 1936 год. Он в 1917 году отказался от немецких корней и переименовал Саксен-Кобург-Готскую династию в дом Виндзоров. Георг V не хотел ассоциаций с Германией, отношение британцев к которой после Первой мировой войны было отрицательным.

После смерти монарха в 1936 году престол перешел его старшему сыну Эдуарду. Он отказался наследовать трон, после чего королем стал его брат Альбет. При коронации он взял имя Георг VI. Его правление пришлось на период Второй мировой войны. После смерти короля в 1952 году на престол пришла его старшая дочь — королева Елизавета II, она оставалась у престола 70 лет и скончалась 8 сентября 2022 года. Правящим монархом Великобритании стал принц Чарльз, он же Карл III.

Фото: Bassano Ltd/Public domain/Wikimedia Commons Британский король Георг V

Чем известен Карл III

Чарльз Филип Артур Маунтбаттен-Виндзор родился 14 ноября 1948 года в Лондоне, в Букингемском дворце. Он первым из детей британских королей получил начальное образование в школе, а не при дворце. В 1967-1970 годах изучал археологию, антропологию и историю в Тринити-колледже Кембриджского университета. Также он первым в королевской семье стал обладателем университетского диплома, получив в Кембридже степень магистра искусств.

В 1970-х годах принц начал активно участвовать в общественной и политической жизни страны. В январе 2006 года Елизавета II передала Чарльзу часть своих официальных функций, в 2013-м он впервые заменил мать на саммите Содружества. В апреле 2018 года Чарльз был избран преемником королевы на посту главы этой организации.

Карл III патронирует порядка 20 армейских полков и два военно-морских формирования Великобритании и стран Содружества. Также под его покровительством находится более 400 благотворительных организаций. Монарх увлекается живописью.

В начале февраля в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты. Уточнялось, что Карл III отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Карл III в 1969 году

Чем известны принцы Уильям и Гарри

Принц Уильям родился 21 июня 1982 года в Лондоне. В настоящее время он занимает первое место в списке престолонаследования после своего отца. Наследник монарха учился в Итонском колледже и в Университете Сент-Эндрюс. Сначала специализировался по истории искусств, потом переориентировался на географию.

Уильям в звании младшего лейтенанта служил в Королевской конной гвардии, командовал отделением бронетанковой разведки. В 2008 году он получил звание пилота королевских Военно-воздушных сил в ранге лейтенанта, позднее три года служил в составе авиаотряда британских ВВС. Принц Уэльский является патроном ряда благотворительных организаций, возглавляет Футбольную ассоциацию Англии и Британскую академию кино и телевизионных искусств. В 2011 году он женился на Кейт Миддлтон, они воспитывают троих детей.

Принц Гарри родился 15 сентября 1984 года в Лондоне и занимает пятое место в порядке наследования трона. Он отучился в Итонском колледже, после чего путешествовал по Австралии и Аргентине, а затем отправился в Африку, где работал в благотворительных организациях.

Гарри, как и старший брат, прошел службу в Королевской военной академии. В 2007-2008 годах нес службу в Афганистане в провинции Гильменд в составе британского контингента международной коалиции. Был авиационным наводчиком. Также имеет звание капитана королевских ВВС и квалификацию командира вертолета «Апач».

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Пара воспитывает двоих детей. До января 2020 года герцоги Сассекские выполняли ряд обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Принц Гарри и Меган Маркл

Какие известны скандалы с королевской семьей

Чарльз в 1981 году женился на Диане Спенсер, происходившей из английского аристократического рода. 21 июня 1982 года у них родился сын Уильям, 15 сентября 1984 года — сын Гарри. В 1996 году пара официально развелась. За четыре года до официального расторжения брака они перестали жить вместе. Их расставание сопровождалось большим количеством скандалов в СМИ из-за связи на тот момент принца с Камиллой Паркер-Боулз.

Спустя год после развода принцесса Диана погибла в автокатастрофе в попытках скрыться от папарацци, а в апреле 2005 года состоялась вторая свадьба Чарльза с Камиллой.

В скандалах также был замешан старший наследник Карла III принц Уильям. В 2017 году пресса заговорила о его супружеской неверности. Чаще всего СМИ сообщали о его романе с моделью Софи Тейлор. Якобы девушка сразу приглянулась будущему королю, и он провел вместе с ней несколько ночей. Сам Уильям подобные слухи никак не комментировал. Его супруга Кейт Миддлтон также предпочитала хранить молчание, а через несколько месяцев стало известно о ее третьей беременности.

Младший сын монарха принц Гарри и вовсе в 2020 году сложил с себя обязанности, связанные с королевской семьей. Они вместе с супругой Меган Маркл переехали в США. Позднее он выпустил мемуары, в которых рассказал о противостоянии между братьями и сестрами в королевской семье и унижении его супруги. Также он вспомнил, что «умолял» своего отца не жениться на королеве Камилле, поскольку считал, что она превратится в его «злую мачеху». Гарри также рассказал, что его всегда в семье считали «запасным».

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