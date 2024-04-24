«Королева марафонов» Блиновская не смогла убедить суд отпустить ее SHOT: суд отправил Елену Блиновскую в СИЗО на два месяца

Фото: t.me/moscowcourts*

Елена Блиновская

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Елена Блиновская не смогла добиться изменения меры пресечения, ее оставили в СИЗО еще на два месяца. По его информации, главным тезисом задержанной стали дети, оставшиеся без присмотра.

Как уточняет канал, Московский городской суд постановил продлить содержание блогера под стражей до 26 июля, сторона же защиты настаивала, что Блиновскую нужно отпустить, поскольку после ухода ее мужа в зону СВО дети остались без присмотра. Также канал заявил, что причиной такого решения инстанции могли стать сомнения правоохранительных органов в законности контракта, который супруг Блиновской подписал с Минобороны России.

Ранее адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что блогер готова погасить ущерб в размере 900 млн рублей. Отмечается, что следствие согласилось с заявлением юриста и разрешило снять арест с части имущества блогера, обвиняемого в неуплате налогов на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. По его данным, сейчас мужчина находится в зоне проведения СВО.