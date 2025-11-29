Королева гарниров: готовлю универсальную подливу с фаршем и овощами — густой соус, который преобразит макароны или пюре

Эта подлива — настоящая королева гарниров! Она одинаково хороша с рассыпчатыми макаронами, нежным пюре, гречкой или рисом. Сытная мясная основа в сочетании с ароматными овощами делает любой простой гарнир полноценным блюдом.

400 г говяжьего фарша обжариваю на сковороде до румяного цвета. Добавляю 1-2 нарезанные луковицы, 1-2 натертые моркови, 1 баклажан и 1 болгарский перец кубиками. Обжариваю до мягкости овощей.

Добавляю 2-3 нарезанных томата, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец и специи по вкусу. Тушим 10 минут. Всыпаю 1 ст. л. муки, перемешиваю и вливаю 50 мл воды. Томлю на медленном огне еще 5--7 минут до загустения. Если подлива слишком густая, можно добавить еще немного воды.

