Начинать сцеживание грудного молока стоит только после консультации с врачом, рассказала NEWS.ru врач-маммолог Елена Кудинова. Наиболее частые показания к сцеживанию — уплотнения в груди и признаки развития лактостаза, отметила она.
Тут надо понимать, что грудь сцеживается только по рекомендации врача и в каждом отдельном случае индивидуально. Среди показаний к сцеживанию присутствуют уплотнения в груди и признаки развития лактостаза. Также сцеживание допускается, если необходимо заготовить запас грудного молока, — заявила Кудинова.
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