«Кормушка» закрывается? Правда ли, что россиян избавят от поверки счетчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума разрабатывает закон, который снимет с россиян ответственность за поверку счетчиков воды, газа, тепла и электричества. Почему хотят отменить поверки, где действует «счетчиковая мафия», какие методы используются для обмана россиян?

Как Дума защитит россиян от поверки счетчиков

В Госдуме считают, что следить за показаниями счетчиков и их техническим состоянием должны не жильцы, а специалисты из соответствующих компаний.

«Возможно, управляющая компания должна будет заключать со специализированной организацией договор на все квартиры, и уже в рамках этого договора будут производиться поверочные мероприятия без дополнительного обращения собственника», — приводит «Царьград» слова главы комитета Госдумы по соцполитике Валерия Рязанского.

Информацию о разработке такого законопроекта подтвердила депутат от КПРФ Нина Останина.

«В правительстве, Думе и в экспертном сообществе обсуждается законопроект, который может полностью отменить поверку счётчиков, передавая их на баланс водоканалов и освобождая потребителей от ответственности за их эксплуатацию без поверки. Считаю эту идею совершенно правильной и полностью ее поддерживаю», — приводит ее слова ИА REX.

Зачем нужна поверка счетчиков

Поверка счетчиков (в первую очередь расхода воды) необходима, чтобы удостовериться в надежности их работы и правильности передаваемых показаний. Ее необходимо производить примерно раз в 4–6 лет — иначе, как отмечает Единый информационно-расчетный центр, счетчик «будет считаться неисправным, что может привести к росту расходов на потребление холодной и горячей воды».

В 2011 году правительство РФ возложило ответственность за исправную работу счетчиков на владельцев жилых помещений. При этом наказания за отсутствие сделанной вовремя поверки нет — однако, когда об отсутствии поверки станет известно (например, владелец счетчика откажется от очередной поверки), счетчик будет считаться неисправным, и с владельца будут брать деньги за воду по стандартному нормативу. В результате счет за воду может подняться в 2–2,5 раза.

Поверка счетчиков — платная услуга. Ее стоимость для физических лиц по России официально не должна превышать 600 рублей за каждый счетчик. Как рассказала «Известиям» зампред комитета по ЖКХ и строительству Госдумы Светлана Разворотнева, это породило распространенное мошенничество, когда сторонние организации навязывают россиянам услуги по поверке или замене счетчиков, пугая штрафами и большими счетами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где действуют вымогатели денег за «поверку» счетчиков

По данным СМИ, мошенничество с фальшивой поверкой счетчиков происходит во многих регионах России.

«МК-Волгоград» в феврале 2024 года сообщал о злоумышленниках, которые ходят по квартирам в Волгограде и навязывают услуги по поверке. Такие же замечены и в городе-спутнике Волжском: «Волгоградская правда» отмечает, что «счетчиковая мафия» разбрасывает по почтовым ящикам предложения о «поверке», замаскированные под официальные документы.

Также лжекоммунальщики под названием «Уч. № 1 ЖилСервис» замечены в Перми. Как отмечает «Новогор-Прикамье», мошенники меняют только название своей организации, распространяя по почтовым ящикам листовки с тем же номером телефона, что и годы назад. Суд в Перми еще в 2020 году запретил объявления о поверке счетчиков.

Что за «счетчиковая мафия» существует в России

Как пишет «Волжская правда», мошенники в Волжском могут быть частью преступной сети федерального масштаба. Они в первую очередь работают с пенсионерами, которые привыкли доверять официально выглядящим бумагам.

«Аферисты ходили по квартирам, представляясь метрологической службой, срывали пломбы, меняли счётчики и только потом озвучивали стоимость своих действий. Суммы по замене приборов доходили до 15 600 рублей в четырехкомнатной квартире», — рассказала начальник службы правового обеспечения МУП «Водоканал» Алина Егиазарян.

Специалисты отмечают, что аналогичные объявления появляются по всей России. В службах ЖКХ говорят, что отличить мошенников очень просто: настоящие коммунальщики никогда не предлагают и не навязывают услуги по поверке счетчиков — метрологический контроль производится по заявке жильцов.

Какими методами пользуются аферисты для «поверки» счетчиков

В беседе с Lenta.ru директор «Росводоканала-Липецк» Анна Полянская объяснила, что главным методом «счетчиковой мафии» остается напористость и психологическое давление.

Прежде всего аферисты пытаются убедить хозяев, что счетчик уже неисправен, и требуют немедленно пустить в квартиру для его поверки. Тех, кто не хочет пускать незнакомцев в дом, запугивают, утверждая, что они будут платить «за всех неплательщиков в доме».

Если мошенников впускают внутрь, они изображают поверку счетчика (даже не используя специальное метрологическое оборудование), после чего выставляют счет в 1,5–2 тысячи рублей. В некоторых случаях аферисты могут незаметно сорвать пломбу на счетчике — после чего начинают угрожать хозяевам ответственностью и штрафом в 15–30 тысяч рублей. По их словам, можно «решить проблему», заплатив им часть этой суммы в карман.

Также мошенники могут объявить счетчик воды неисправным и предлагают его заменить. При этом они «из кармана» продают новый счетчик за 4–6 тысяч рублей, а свои услуги оценивают еще в 3–4 тысячи рублей. При этом на деле ни дешевый счетчик, ни стоимость работ по его замене не могут стоить дороже тысячи рублей. Также они предлагают внести «предоплату» за некий новый, очень современный и позволяющий экономить больше счетчик. Получив деньги, мошенники исчезают.

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