«Кормушка»: Симоньян объяснила желание Запада воевать против России Симоньян: война против России является кормушкой для Запада

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Коллективный Запад будет вести войну против России так долго, как сможет, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она объяснила это тем, что западные страны не намерены отказываться от «кормушки».

Они будут вести эту войну так долго, как только смогут. У них нет ни одной причины ее останавливать. Война — это их кормушка, это их кормовая база, — заявила Симоньян.

Она отметила, что подобный подход имеет исторический характер — Запад растет за счет этого. Россия в свою очередь должна быть готова к тому, чтобы оказывать сопротивление, добавила журналист. По словам Симоньян, Москве следует навести строгий порядок со справедливым распределением богатств внутри страны.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США не волнует судьба Украины. Он подчеркнул, что в противном случае президент Джо Байден не стал бы отговаривать Киев от переговоров с Москвой. Вэнс также возмутился, что на Украину отправляются деньги налогоплательщиков США, которые идут на обогащение «украинских коррупционеров».

Кроме того, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечал, что планы Запада разрешить конфликт дипломатическими методами разочаровали президента Украины Владимира Зеленского.