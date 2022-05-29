Кормухина поддержала слова Кадырова о Польше Певица Кормухина поддержала слова Кадырова о том, что Польше пора «перестать тявкать»

Ольга Кормухина / Фото Darya Parchinskaya/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Ольга Кормухина поддержала слова Рамзана Кадырова о том, что Польше пора «перестать тявкать». Она написала в своем Telegram-канале, что глава Чеченской Республики говорит с поляками на том языке, который они понимают.

Не останавливайте Рамзана! Он говорит с ними тем языком, который только и понятен им. Причем давно! Еще с той поры, когда были частью российской империи и наша царица назначала им короля, — отметила Кормухина.

Ранее Кадыров заявил, что Польша может стать былью так же быстро, как стала страной благодаря СССР, «если не перестанет тявкать». Он назвал ложными сообщения западных СМИ о том, что российские вооруженные силы провалили попытки взять Донбасс, «на деле обстановка прямо противоположная».

Политолог Сергей Марков ранее сообщил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, чтобы претендовать на статус великой державы, если РФ потерпит поражение на Украине. По его словам, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму и дождаться поражения российский войск.