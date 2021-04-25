Коридоры для вакцинированных могут создать в аэропортах

https://static.news.ru/photo/0a6e670c-bca2-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские аэропорты по просьбе Минтранса проработают возможность открытия коридоров для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Инициативу внешнеполитическому ведомству России изначально предложило посольство ОАЭ в Москве.

Письмо Минтранса в аэропорты есть в распоряжении «Известий». По данным источников издания, пока послабления для привитых коснутся только для прибывающих из ОАЭ.

Однако в Роспотребнадзоре не поддерживают идею. Запрос издания в ведомстве перенаправили в оперативный штаб, где на него не ответили.

Сейчас идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Окончательных решений по данному вопросу не принималось, — подчеркнули в Минтрансе.

При этом во Внуково, например, сообщили , что уже имеют опыт создания различных коридоров для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Но если речь будет идти о привитых от COVID-19, то аэропорт хочет понимать все требования Роспотребнадзора к таким коридорам.

Эксперты уверены, что целесообразность подобной меры требует дополнительной проработки, потому что привитый — не значит здоровый. Даже вакцинированные путешественники могут быть переносчиками инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что первый компонент вакцины против коронавируса получили уже 11,9 млн граждан России. При этом обе прививки сделали 7,5 млн россиян, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова.