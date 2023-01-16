Корчевников сообщил о поездке в Киев после запрета на въезд на Украину Корчевников показал фото из Киева после запрета въезжать на Украину

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что посетил Киев в 2020 году после того, как ему запретили въезжать на Украину. В качестве доказательства он выложил в Telegram фотографию.

По поводу этого имею сказать только одно: запрет на въезд на Украину у меня был и прежде, с 2014 года. Это не помешало мне приезжать в Киев по работе и паломничать по святым местам Украины дважды за этот период, — подчеркивается в его сообщении.

Он добавил, что получил от киевских друзей новое приглашение, пообещав скоро принять его. Кроме того, Корчевников указал на то, как на Украине «работают» законы.

Ранее Борис Корчевников, комментируя новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении журналистов, актеров и общественных деятелей, заявил, что для него поразительно, что в этом списке есть в том числе украинцы. Он также отметил странность составления подобных списков в целом на фоне происходящего в стране.